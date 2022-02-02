Варшава, , 19:17 — REGNUM Польша провела учения войск территориальной обороны возле границ Украины, сообщил 2 февраля радиостанции RMF-24 представитель штаба учений Витольд Сура.

Украина и Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он уточнил, что учения проводились в Подкарпатском воеводстве.

«Учения проходили на территории почти всего воеводства. Для военнослужащих они были очень интенсивными», — рассказал он.

Личный состав войск территориальной обороны провёл стрельбы из стрелкового оружия, тренировался в окапывании и ориентировании на местности.

В учениях было задействовано более 800 человек.

«Осенью в воеводстве будут проведены 14-дневные учения», — сообщил Сура.

Как сообщало ИА REGNUM, Войска территориальной обороны были созданы в составе Вооруженных сил Польши три года назад. Их общая численность постепенно должна быть доведена до 50 тыс. человек. Вступить в эти формирования может любой желающий местный житель в возрасте от 18 до 55 лет, не привлекавшийся к уголовной ответственности и обладающий подходящим здоровьем. В задачи отрядов территориальной обороны входит содействие другим силовым и военным структурам, а также вооруженное сопротивление партизанского типа в случае оккупации территорий.

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