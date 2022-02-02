Черкесск, , 19:15 — REGNUM В Карачаево-Черкесии превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ на 311%. В отдельных возрастных группах этот показатель больше в два раза, сообщили 2 февраля в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по итогам предыдущей недели.

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Так, среди лиц в возрасте старше 15 лет превышение эпидемического порога составляет 722%, а среди детей в возрасте 3−6 лет превышение составляет всего 66,8%.

«Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 4956 случаев заболевания среди совокупного населения республики. Темпы недельного прироста положительные во всех когортах населения, в целом по республике прирост за неделю составил 74%. Самые высокие темпы прироста отмечены среди взрослого населения — 84%», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отметили в санитарном ведомстве, эпидпорог превышен в том числе и в городе Черкесске. Среди взрослого населения республиканского центра показатель составил 1691%, среди детей от семи до 14 лет — 22%, в среднем порог превышен на 364%.