Москва, 2 февраля, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Телеведущий Александр Гордон негативно высказался о Ксении Собчак. Соответствующую информацию предоставило издание StarHit 2 февраля.

Цитата из видео YouTube-канала @вДудь Александр Гордон

По словам Гордона, Собчак регулярно меняет собственное мнение, делая различные высказывания на телевидении и на YouTube, что свидетельствует о ее двуличности. Примечательно, что обе знаменитости являются ведущими программы «Док-шоу» на Первом канале.

Напомним, что 2 февраля 2022 года стало известно о конфликте Ксении Собчак и Сергея Шнурова. Поводом для разногласий стала песня Шнурова под названием «Шмарафон».