Москва, , 19:12 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 22 по 28 января выросли в среднем на 0,19% после роста на 0,22% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Цены на продукты питания Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за период с начала текущего года, по оценке ведомства, достигла 1,07%.

За последнюю неделю среди продовольственных продуктов наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 0,7%, пастеризованное молоко — на 0,6%, пшеничная мука, вермишель, соль и чай — на 0,5%, варёные колбасы, макаронные изделия и водка — на 0,4%.

Говядина, баранина, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, сливочное масло, маргарин, сычужные сыры, печенье и шоколадные конфеты подорожали на 0,3%, свинина, сосиски и сардельки, стерилизованное молоко, сметана, рис и ржаной хлеб — на 0,2%, подсолнечное масло и гречневая крупа — на 0,1%.

Одновременно с этим куриные яйца подешевели на 1%, мясо кур — на 0,3%, пшено — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,1%, в том числе огурцы стали дороже на 2,7%, белокочанная капуста — на 2,1%, бананы — на 1,8%, помидоры — на 1,1%, морковь — на 1%, яблоки — на 0,8%, картофель и свекла — на 0,4%, репчатый лук — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, хозяйственное мыло подорожало на 0,6%, зубные пасты — на 0,5%, женские гигиенические прокладки — на 0,3%, пелёнки для новорожденных, туалетные мыло и бумага, зубные щетки — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,3%.