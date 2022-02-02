Лондон, 2 февраля, 2022, 21:27 — ИА Регнум. Пластинка британской певицы Дуа Липы под названием Dua Lipa сумела преодолеть отметку в 9 млрд прослушиваний в Spotify. Информацией об этом поделилась стриминговая платформа на своей странице в Instagram 2 февраля.

Скриншот с YouTube Дуа Липа

Известно, что для достижения подобного показателя альбому понадобилось более четырех лет. Также этот результат стал самым высоким среди других исполнительниц за всю историю Spotify.

Напомним, что Дуа Липа является популярной британской певицей албанского происхождения. Певица начала карьеру в 2015 году, заработав первую крупную славу в 2017 году.

https://www.instagram.com/p/CZcglrMvqBG/