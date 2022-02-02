Екатеринбург, 2 февраля, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге станцию метро «Уральская» и железнодорожный вокзал свяжут подземным переходом. Об этом пишут СМИ.

Алексей Банников ИА REGNUM На железнодорожном вокзале Екатеринбурга 8 марта

По данным Накануне.Ru, подготовить проекты планировки и межевания распорядился градоначальник Алексей Орлов. Протяжённость туннеля оставит почти 200 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, станция метро «Уральская» была открыта 23 декабря 1992. Также в 1990-х расширился и ж/в-вокзал — построили новое здание и затем провели реконструкцию старого.