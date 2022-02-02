Приштина, 2 февраля 2022, 19:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 февраля выступил с заявлением для СМИ относительно диалога с Сербией.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что он готов к диалогу с Сербией, однако его целью должно стать взаимное признание Косово и Сербии. Требование Белграда о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово политик назвал тщетным, поскольку оно «не прошло проверки Конституционным судом».
По словам Курти, как только Евросоюз позовет Косово и Сербию за стол переговоров, он готов продолжить диалог, однако на определенных принципах.
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