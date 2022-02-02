Курти: сербы в Косово нуждаются в занятости и правосудии, а не в Ассоциации
Приштина, Сербия, 2 февраля, 2022, 19:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 2 февраля выступил с заявлением для СМИ относительно диалога с Сербией.
ATA, албанское государственное новостное агентство
Альбин Курти
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что он готов к диалогу с Сербией, однако его целью должно стать взаимное признание Косово и Сербии. Требование Белграда о создании Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово политик назвал тщетным, поскольку оно «не прошло проверки Конституционным судом».
По словам Курти, как только Евросоюз позовет Косово и Сербию за стол переговоров, он готов продолжить диалог, однако на определенных принципах.
«Конечно, косовские сербы нуждаются в правосудии и занятости, но в той же степени, что и албанцы, турки и цыгане, а ассоциация, которая прибавляет нам напряжения, что радует кого-то в Белграде, им не нужна. Поэтому правительство стремится к тому, чтобы конституционный строй и законность соблюдались по всей стране в полной мере. И я открыт к требованиям сербов как их премьер-министр».