Вашингтон, 2 февраля 2022, 21:26 — REGNUM Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал видеоклип на недавнюю песню Wiz Got Wings. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 2 февраля.
Съемки нового клипа проходили на территории особняка музыканта, а сам автор продемонстрировал дорогостоящий автомобиль и ювелирные украшения.
Напомним, что 1 февраля 2022 года Wiz Khalifa представил клип на сингл Dr. Dankenstien. Этот трек войдет в будущий альбом исполнителя.
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