Вашингтон, , 21:26 — REGNUM Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал видеоклип на недавнюю песню Wiz Got Wings. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 2 февраля.

Рэппер Wiz Khalifa Weekly Dig

Съемки нового клипа проходили на территории особняка музыканта, а сам автор продемонстрировал дорогостоящий автомобиль и ювелирные украшения.

Напомним, что 1 февраля 2022 года Wiz Khalifa представил клип на сингл Dr. Dankenstien. Этот трек войдет в будущий альбом исполнителя.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст раскритиковал NFT

Читайте развитие сюжета: Иван Дорн раскрыл дату выхода нового альбома