Вашингтон, 2 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Американский рэпер Wiz Khalifa (Кэмерон Джибрил Томаз) опубликовал видеоклип на недавнюю песню Wiz Got Wings. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта 2 февраля.

Weekly Dig Рэппер Wiz Khalifa

Съемки нового клипа проходили на территории особняка музыканта, а сам автор продемонстрировал дорогостоящий автомобиль и ювелирные украшения.

Напомним, что 1 февраля 2022 года Wiz Khalifa представил клип на сингл Dr. Dankenstien. Этот трек войдет в будущий альбом исполнителя.