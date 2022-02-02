Грозный, 2 февраля, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Видеообращение с угрозами в адрес экс-судьи Сайди Янгулбаева и членов его семьи появилось в сети. Обращение, записанное на чеченском языке, опубликовал вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов в Instagram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

https://www.instagram.com/p/CZcfYdUqncf/

В комментарии к видео Висмурадов поясняет, что семья «посягнула на ислам». Он, обращаясь к Янгулбаеву, угрожает экс-судье расправой, пишет «Коммерсант».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грозном 2 февраля прошёл митинг против семьи Янгулбаева.