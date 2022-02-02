Ярославль, 2 февраля, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Около четверти действующих водителей общественного транспорта в Ярославле находятся на больничном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию Ярославля.

City-yaroslavl.ru Дезинфекция автобусов в Ярославле

Городские власти рассказали, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью водителей и кондукторов на муниципальных предприятиях общественного транспорта.

«Мы мониторим ситуацию с заболеваемостью во всех организациях пассажирского транспорта. В настоящее время ситуация контролируемая и позволяет сохранить объем транспортных услуг на прежнем уровне. Статистику смотрим ежедневно. В настоящий момент около 23% водителей на больничном и около 15% кондукторов», — пояснили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

Корреспондент ИА REGNUM уточнил ситуацию с заболеваемостью у питерского перевозчика — «Первой пассажирской кампании». По словам ее представителя здесь болеет около 10 процентов водителей. В Рыбинске ситуация остается более напряженной. Только 2 февраля в городе было отменено 60 рейсов автобусов.