Брюссель, , 18:55 — REGNUM Уровень безработицы в еврозоне немного снизился до 7 процентов в декабре 2021 года с 7,1 процента в ноябре, сообщило европейское статистическое агентство Eurostat.

Безработица Picserver.org

По сравнению с декабрем 2020 года уровень безработицы снизился на 1,2 процентных пункта.

В Европейском союзе уровень безработицы также снизился на 0,1 процентного пункта до 6,4 процента в месячном исчислении в декабре и снизился на 1,2 процента по сравнению с декабрем 2020 года, когда он составлял 7,5 процента.

Самый низкий уровень безработицы среди членов ЕС был зарегистрирован в декабре в Чехии — всего 2,1%, и в Польше — 2,9%, а самый высокий — в Испании — 13% и Греции — 12,7%.

По оценкам Евростата, в декабре в ЕС насчитывалось 13,6 млн безработных мужчин и женщин, из которых почти 11,5 млн приходилось на еврозону.

По сравнению с ноябрем 2021 года число безработных сократилось на 210 000 человек в ЕС и на 185 000 человек в зоне евро.

По сравнению с декабрем 2020 года количество безработных в ЕС сократилось на 2,19 млн, а в еврозоне — на 1,8 млн.