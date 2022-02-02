Кострома, 2 февраля, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства по итогам 2021 года в Костромской области составил 112,3% к уровню 2020 года. Об этом сообщает Костромастат. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг составил 222,7 млрд рублей, что на 29,2% больше показателей аналогичного периода годом ранее.

Наталья Диева «Ходи веселей Кострома! Дал слово — сдержи! Успех в твоих руках!». Надпись внутри корпуса костромской ГРЭС, снабжающей электроэнергией 40 регионов России

Рост показали все виды экономической деятельности. Наиболее значительным он был у предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых — 34,2%. Увеличение показали производства, связанные с обеспечением электрической энергией, газом и паром — 33,8%. Ряд отраслей нарастили объёмы выпуска продукции.

Так, производство кондитерских изделий выросло на 55%, одежды — на 53%, спецодежды — в 3,9 раза, тканей — на 38%, кисломолочных продуктов — на 32% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем металлургическое производство сбавило обороты выпуска на 48%, производство прогулочных и спортивных лодок сократилось на 31%. Льняная промышленность показала снижение на 16,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году индекс промышленного производства в Костромской области составил 90,1% к уровню 2019 года. Данные статистики позволяют сказать, что в общем и целом промышленность региона восстанавливается после падения в начале пандемии коронавируса.