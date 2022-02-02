Екатеринбург, 2 февраля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Подозреваемые в нападении на банк в Екатеринбурге задержаны и уже арестованы. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживавшие в Первоуральске. По предварительным данным, они похитили из Уральского банка реконструкции и развития порядка 1,5 млн рублей и скрылись. Но спустя двое суток их поймали.

Подозреваемые уже признались в совершении преступления. В ходе обысков у них изъяли два пневматических пистолета и часть похищенных денег. Как сообщало РЕ, ограбление банка произошло 29 января.