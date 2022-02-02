Москва, , 18:48 — REGNUM Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрит видеозапись с участием депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова («Единая Россия») в установленном порядке, заявил первый зампред комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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Комментируя распространяемую в интернете видеозапись с участием депутата Госдумы Делимханова, Пискарёв отметил, что «высказывания депутата будут рассмотрены комиссией по вопросам депутатской этики в установленном порядке».

«Комиссия по вопросам депутатской этики работает в соответствии с положением о комиссии и регламентом Государственной думы и рассматривает вопросы о неэтичном поведении или высказываниях депутатов в случаях поступления соответствующих обращений», — напомнил Пискарёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию после того, как семье бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева начали поступать угрозы от депутата Госдумы Адама Делимханова и главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, оценку словам парламентария должен дать не Кремль, а думская комиссия по этике.

В СМИ появились сообщения о том, что Делимханов во время трансляции в Instagram пообещал отрезать головы членам семьи Янгулбаевых и тем, кто переведет его обращение на русский язык.

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