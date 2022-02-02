Оттава, 2 февраля, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Канада перебазировала часть своих военных, действующих сейчас на Украине, в западные районы этой страны, сообщил 2 февраля командующий канадским контингентом на Украине подполковник Люк-Фредерик Жильбер телеканалу CBC.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

По его словам, несколько десятков военных, в том числе инструкторы-снайперы, будут перебазированы из Одессы, Николаева, Борисполя в районы к западу от реки Днепр. Это обусловлено «угрозой российского вторжения» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадские военные будут находиться на территории Украины в рамках операции Unifier до 2025 года, а их общая численность будет увеличена с 200 до 400 военнослужащих.