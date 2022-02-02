Курск, , 18:38 — REGNUM В Курске 2 февраля неизвестные подвесили к пешеходному переходу на улице Дзержинского манекен с изображением лица губернатора Курской области Романа Старовойта, сообщил портал «Подъём».

Роман Старовойт Пресс-служба губернатора Курской области

Манекен, подвешенный за шею, был одет в деловой костюм, к голове было приклеено распечатанное изображение лица Романа Старовойта. Также в сети распространилось фото манекена с плакатом «Был казнён за предательство народа Курска».

В областной администрации отметили, что авторами акции могли быть противники ковидных ограничений, QR-кодов и вакцинации. Полиция проводить проверку по данному факту. Сам Старовойт никак не прокомментировал произошедшее.