Грозный, , 18:39 — REGNUM Митинг численностью свыше 400 тысяч человек прошёл 2 февраля в Грозном. Участники выступили против экс-судьи Сайди Янгулбаева и членов его семьи.

Грозный Grozmer.ru

https://www.instagram.com/p/CZeeGWQpGdt/

Участники мероприятия назвали бывшего судью «позором нации». Есть информация, что этот митинг не был санкционирован.

На митинге председатель Общественной палаты Чечни Исмаил Денильханов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с обвинениями в адрес Янгулбаева и его семьи.

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