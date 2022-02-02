Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства (ИПП) в 2021 году вырос на 7,5% по сравнению с 2020 годом. Об этом 2 февраля сообщили в пресс-службе Смольного на основе данных Петростата.

Промышленность

На общий рост ИПП в Петербурге повлияли такие отрасли, как машиностроение, металлургия, фармацевтика и пищевая промышленность. Положительная динамика отмечается в производстве бумаги и изделий из нее, в текстильной промышленности, в отрасли по обработке древесины, а также в производстве мебели.

«Петербургская индустрия продолжает динамично развиваться. В прогноз социально-экономического развития города на 2021 год был заложен рост ИПП до 104,71%. Нам удалось превысить прогнозный показатель за счет увеличения государственных расходов на поддержку промышленности. Наша задача — сохранить и укрепить этот рост», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Стоит отметить, что на территории Петербурга появляются новые предприятия. За 2021 год промышленность города пополнилась 14 новыми производствами с общим объёмом инвестиций в размере, превышающем 20 млрд рублей.

Напомним, по данным Смольного, доходы Петербурга за 2021 год увеличились на 25% по отношении к предыдущему году.

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