Брейтово, Ярославская область, 2 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Врио ярославского губернатора Михаил Евраев готов начать газификацию Брейтовского района, последнего в регионе, где нет «голубого топлива». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев (в центре) в Брейтово

2 февраля Михаил Евраев встретился в Брейтово с главой района Андреем Перовым и заместителем генерального директора АО «Газпром газораспределение Ярославль» Александром Громовым. Обсудили постройку газопровода-отвода с ГРС Брейтово, а также три межпоселковых газопроводов общей протяженностью 62,4 км. Эти объекты помогут подключить к газу более 2000 домовладений.

«Брейтовский район — последний негазифицированный в области. Люди уже давно ждут, когда к ним придет газ, и нам крайне важно, чтобы все мероприятия по газификации района проходили, в срок. Сделаем все, что необходимо от правительства области, от районной администрации, чтобы работы проводились в соответствии с графиком. Давайте решать все вопросы в оперативном порядке, готов включаться лично», — заявил врио губернатора Михаил Евраев.

На сегодняшний день по трем межпоселковым газопроводам определены подрядчики, которые будут вести работы. Стройка двух объектов уже началась. Параллельно решается вопрос по принадлежности земли. Во втором квартале 2022 года планируется начать строительство газопровода-отвода с ГРС «Брейтово» протяженностью 40 километров. К августу 2022 года должна завершиться разработка проектно-сметной документации распределительных сетей для населенных пунктов муниципального образования.

«В 2022 году мы должны расторговаться и начать строительство распределительного газопровода села Брейтово по которому уже начались проектные работы и завершатся в августе. В 2023-ем году мы планируем подключение котельных и абонентов, — отметил глава Брейтовского района Андрей Перов.

Всего в рамках программы газификации Ярославской области до 2025 года предусмотрено строительство около 1100 километров межпоселковых и 519 километров внутрипоселковых газопроводов. Запланировано перевооружение семи газораспределительных станций.