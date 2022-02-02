2 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 19:39 — REGNUM Резкий рост заболеваемости COVID-19 в России сопряжен со снижением смертности. На эту особенность новой волны пандемии обратили внимание популярные телеграм-каналы. Более мягкое течение болезни связано с особенностями нового штамма SARS-CoV-2 «Омикрон». Однако относительно невысокая доля госпитализированных лиц из общей массы заболевших, не отменяет ряда проблем, связанных с распространением коронавируса. Не случайно во многих регионах власти вынуждены ограничить оказание плановой медицинской помощи и ввести дополнительные ограничения, отмечают сообщества Telegram.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Страна переживает самые высокие темпы распространения коронавируса с момента начала пандемии, а пик эксперты прогнозируют в середине февраля. Власть не планирует введения локдауна, несмотря на то, что система здравоохранения не выдерживает нагрузки — образовался коллапс первичного звена, фиксируется дефицит ресурсов и несвоевременная обработка обращений граждан. Единственная мера правительства при таком эпидемическом фоне — перевод страны «на удалёнку», о чем просит Минтруд работодателей», — отметил телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Врачи Александр Куликов © ИА REGNUM

Минздрав тем временем рассылает детский «Спутник М» по субъектам, а в СМИ активно идёт реклама вакцины, школьники по всей стране массово уходят «на дистант», отмечает автор поста.

«Статистика о более 100 тысячах заражений коронавирусом в день показывает результаты положительных тестов. Однако почти у половины этих людей заболевание либо никак не проявилось, либо симптомы были незначительны, и им не потребовалась госпитализация. А вот количество госпитализаций в сутки хоть и выросло, но не так заметно, как количество заражений, и колеблется от 30% до 40% выше того, что было во второй декаде января», — написал телеграм-канал «Кремлёвская прачка».

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

Самым важным показателем пандемии он называет суточную смертность, которая с начала января неуклонно снижалась с более 800 умерших в сутки до чуть более 600. При этом резко выросло количество ежедневных выздоровлений, превысив отметку в 40 тыс., по сравнению с 25−27 тыс. выздоравливающих в день с начала 2022 года.

«В настоящее время население более спокойно относится к коронавирусу по сравнению с прошлым годом. А отказ от локдаунов вызван тем, что ситуация находится под контролем и угроза перегрузки системы здравоохранения, касающаяся госпитализаций, в ближайшей перспективе отсутствует. Это позволяет обходиться стандартными санитарными мерами без ущерба для экономики», — написал ТГ-канал.

Ситуация выгодно отличается от предыдущих волн коронавируса еще и тем, что работники организаций и учреждений, напрямую работающих с населением, теперь массово вакцинированы, что снижает риск распространения инфекции, считает автор публикации. Однако далеко не все ТГ-каналы видят ситуация в таких радужных тонах.

Вакцинация медицинских работников Mos.ru

«Стремительно разворачивающаяся волна «Омикрона» вывела в повестку проблему острого дефицита медицинских кадров в стране. Медперсонала критически не хватает практически во всех регионах: часть специалистов не выдерживает нагрузок и увольняется, многие сами заразились и вынуждены уйти на больничный», — написал телеграм-канал «Незыгарь».

В приведенных им экспертных оценках отмечается, что к середине февраля Россию может ждать серьезное испытание. К тому моменту количество заболевших медработников может достигнуть критической отметки. С учетом этого обстоятельства остается надеяться на то, что новая волна коронавируса окажется короткой и вскоре пойдет на спад.

«На фоне роста числа заболевших губернаторы стали возвращать эпидемиологические ограничения. В частности, в регионах приостанавливают оказание плановой медицинской помощи, переводят школы, вузы и секции на дистанционный режим работы, а также ограничивают места, которые могут посещать несовершеннолетние», — сообщил телеграм-канал «Актуальные комментарии».

Вместе с тем в ряде регионов фиксируются очереди в медицинские учреждения. Более-менее приемлемо ситуация складывается в столице, отмечает телеграм-канал «Выпускайте Кракена».

«Из-за резкого роста заболеваемости во многих регионах толпы людей уже который день осаждают поликлиники. На огромные очереди жалуются в Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Ярославле, Ростове, Красноярске и т. д. Народ часами стоит на морозе, кто-то с легкими симптомами ОРВИ, кто-то с температурой. Москвичам повезло больше: им с 28 января разрешили оформлять и закрывать больничный без посещения медучреждения», — отметил автор публикации.

На эту же проблему обращает внимание телеграм-канал «Временное правительство». По его данным, нагрузка на систему здравоохранения в России продолжает нарастать, и не ясно, как скоро ситуация придет в норму.

«В регионах на фоне новой волны коронавируса отменяют все плановые приемы специалистов и операции, закрывают дневные стационары при поликлиниках, отказывают даже в приеме детей с подозрениями на COVID-19 — не хватает врачей, которые сами массово заражаются и уходят на больничный. Но, как заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова, правительство решило перетерпеть сложный период молча: «Мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — написал телеграм-канал.

Анна Попова Government.ru

Как считает автор поста, основной мотив такого поведения кроется в невысоком уровне летальности «Омикрона». На 1 февраля суточная заболеваемость COVID-19 в России официально составила 125,8 тысячи случаев при 663 летальных исходах. Для сравнения: 1 декабря 2021 года в стране выявили 32,8 тысячи случаев заражения, скончались 1226 человек, привел статистику ТГ-канал.

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