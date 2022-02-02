Минск, , 18:19 — REGNUM Задержание ещё одного «экстремиста» произошло в Минске 1 февраля. Бывший следователь Никита Стороженко обвиняется по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Белоруссии («экстремизм в составе группы лиц»). По этой статье предусмотрено наказание 5−12 лет лишения свободы.

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Следственный комитет Белоруссии не комментирует очередной скандал. Не известно, есть ли прямые доказательства в обоснованиях обвинений, предъявленных бывшему сотруднику этого ведомства.

Стороженко уволился из СК в кризисном 2020 году. По неофициальной информации, на такой поступок его подвигли оппозиционные настроения. За это он был лишён звания старшего лейтенанта юстиции запаса. Устроился юристом и даже успел отсидеть 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Напомним, СК Белоруссии специализируется на фабрикации уголовных дел по «экстремистской» статье 130 УК республики. В основном по ней проходят диссиденты и оппозиционеры. Первым уголовным делом по самой тяжкой части этой статьи стало «дело регнумовцев» («пророссийских публицистов»).

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