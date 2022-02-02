Подгорица, , 18:14 — REGNUM Министерства иностранных дел и внутренних дел Черногории выразили сожаление по поводу запрета на въезд в Российскую Федерацию статс-секретаря МВД Зорана Милянича, отметив, что Черногория настроена на сотрудничество с Россией во всех сферах, представляющих взаимный интерес, сообщает RTCG.

Черногория

Напоминаем, что статс-секретарю МВД Зорану Миляничу был запрещен въезд в Россию в связи с предоставлением Черногорией политического убежища гражданину РФ Тельману Исмаилову, которого задержали в стране по запросу Интерпола.

В совместном заявлении двух министерств говорится, что сфера международной защиты иностранцев и убежища регулируется Законом о международной и временной защите иностранцев и ратифицированными международными конвенциями, прежде всего Европейской конвенцией о правах человека.

Компетентное организационное подразделение МВД, как они пояснили, самостоятельно проводит процедуру в соответствии с компетенцией и правовыми процедурами.

«Решение, принятое в этом, как и во всех других разбирательствах по запросам о международной защите, не обязательно отражает официальную позицию Черногории по отношению к другим странам. Мы сожалеем о запрете на въезд в Российскую Федерацию госсекретаря Черногории Зорана Милянича. Это решение необоснованно, тем более что статс-секретарь, согласно действующим законам Черногории, не занимается административными вопросами, а потому не участвовал в принятии решений по этому и подобным разбирательствам», — говорится в совместном заявлении МВД и МИД Черногории.

Также в заявлении говорится, что Черногория по поводу ноты МИД РФ «ответных мер вводить не будет».

«Черногория полна решимости поддерживать политический диалог с Россией и сотрудничать во всех областях, представляющих взаимный интерес, на основе равноправия и взаимного уважения, в том числе и в этом вопросе», — заявили в МВД и МИД.