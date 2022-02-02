Крымский район, Краснодарский край, 2 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Жителей нескольких населённых пунктов Крымского района Краснодарского края предупредили о необходимости быть готовыми к эвакуации. Причина — повышение уровня воды в реке из-за сильных осадков и таяния снега, сообщили 2 февраля в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

«В Нижнебаканском, Пригородном и Мерчанском сельских поселениях в связи с обильными осадками и таянием снега в горах зафиксировано повышения уровня воды в реке. В некоторых местах до неблагоприятных отметок. Жителей населенных пунктов оповестили о возможной угрозе», — уточнили в оперштабе.

В Пригородном сельском поселении включены сирены оповещения в режиме «Внимание всем!», жителей предупредили о необходимости собрать документы и быть готовыми к эвакуации.

В ближайшие дни на территории района прогнозируется потепление, что вызовет таяние снега и обильные осадки. В настоящее время на реках работают визуальные посты, специалисты ЕДДС отслеживают данные датчиков, дежурят спасатели.⠀

Как сообщало ИА REGNUM, что на 2 февраля в Славянском районе Краснодарского края подтоплено почти 700 придворовых территорий и 254 дома, также есть потопления в Темрюкском районе, в Красноармейском районе, Севарском районе и в Краснодаре.

⠀