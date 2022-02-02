Подгорица, , 18:08 — REGNUM В Черногории более 89,8 тыс. граждан получили третью дозу вакцины от коронавируса, сообщил Институт общественного здравоохранения. Первую дозу вакцины против коронавируса привили 59,8% взрослого населения, ревакцинировали 57,9%, а третью дозу получили 18,7% взрослого населения.

Вакцина Defense.gov

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По состоянию на 20:00 1 февраля всего было введено 655 093 дозы вакцин.

Первую дозу вакцины получили 287 167 человек или 46,2 процента, а вторую — 278 038 человек или 44,8 процента от всего населения.

Всего в Черногории за последние сутки было вакцинировано 466 граждан, из которых 96 получили первую дозу, а 143 — вторую.

Всего третью дозу получили 89 881 человек, или 14,5 процента от общей численности населения.

За последние 24 часа 226 человек были вакцинированы третьей дозой.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.