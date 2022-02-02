Берлин, 2 февраля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Суд ФРГ обязал руководство социальной сети Facebook предоставить члену бундестага Ренате Кюнаст данные пользователей, размещавших публичные оскорбления в её адрес, для подачи против них гражданского иска. Об этом сообщает 2 февраля агентство Deutsche Welle.

geralt Facebook

В числе данных, которые должен будет предоставить Facebook, значатся имены пользователей, их адреса электронной почты и IP-адреса, а также информация о времени публикации комментариев.

Ранее Апелляционный суд Берлина классифицировал только 12 из 22 оскорбительных комментариев как возможные правонарушения и отказал депутату в праве на получение информации в остальных случаях. Теперь же Федеральный конституционный суд Германии отменил данное решение и постановил, что оставшиеся десять комментариев должны быть проверены еще раз с учётом дополнительных указаний.

Юридический спор вызванное общественное возмущение в 2019 и 2020 годах, поскольку окружной суд Берлина первоначально классифицировал непристойные оскорбления как «очень близкие к приемлемому». Поводом послужил пост в Facebook о заявлении Ренаты Кюнаст в берлинской палате представителей по поводу педофилии, после которого неизвестные засыпали депутата серией грубейших, порой сексистских, оскорблений.