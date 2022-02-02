Бухарест, , 18:07 — REGNUM Официальный Бухарест намерен закупить партию американских истребителей нового поколения F-35 для модернизации и укрепления румынских военно-воздушных сил. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает 2 февраля бухарестский информационный портал HotNews.

F-35 (сс) Official U.S. Navy Page

Согласно официальной информации, свое заявление глава румынского государства сделал в ходе посещения авиабазы «Кэмпиа-Турзий» в Трансильвании.

Йоханнис «Румыния полна решимости продолжать развитие военного потенциала в соответствии со своими обязательствами в рамках Североатлантического альянса».

У какой страны Румыния приобретет новые самолеты, и о какой сумме в данном контексте идет речь, Йоханнис не уточнил. Предполагается, что соответствующий контракт будет реализован не позднее 2030 года.

Напомним, ранее Бухарест объявил о покупке у Норвегии 32 подержанных истребителей F-16. Эта сделка обошлась Румынии в €350 млн.

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