Москва, , 18:06 — REGNUM Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование» объявила набор слушателей нового потока образовательной программы «Женщина-лидер», которая реализуется совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ. Как сообщает 2 февраля сайт rsv.ru, впервые с момента ее старта в 2020 году она будет международной — участниками программы будут не только жительницы России, но и живущие за рубежом соотечественницы. Партнером международной программы выступает Россотрудничество. Подать заявку на участие в программе можно на сайте ЖенщинаЛидер. рф

«Женщина-лидер» является образовательной программой в сфере развития личности и ориентирована на раскрытие и развитие лидерского потенциала, компетенций и навыков, которые необходимы современному человеку, чтобы быть успешным. Цель программы — формирование и развитие сообщества успешных женщин, готовых участвовать в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в мире. Обучение нового потока будет проходить с апреля по август 2022 г.

Образовательная программа «Женщина-лидер» стартовала в сентябре 2021 года, о планах ее запуска впервые заявила в ходе прямого включения на суперфинале конкурса «Лидеры России» осенью 2020 года председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко.

Выпускницами программы стали более 400 женщин-лидеров. В составе команд они разработали 72 социально-ориентированных проекта, направленных на улучшение жизни в своих регионах. Это проекты, которые помогут развитию внутреннего туризма и малых городов, популяризации здорового образа жизни, развитию и поддержке детей и молодежи, людей «серебряного возраста» и женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию.

«В условиях современной постпандемийной реальности в мире растет запрос на участие женщин во всех сферах жизни общества: цифровой экономике, промышленности, продвижении социальных инноваций, международной кооперации и развитии территорий. Ведь женщины, со свойственной им эмпатией, развитым эмоциональным интеллектом, креативностью, уже сейчас готовы предлагать и предлагают новые управленческие решения и проекты.

И это подтверждает высокий интерес к нашей программе в рамках Третьего Евразийского форума, успешный опыт проведения уже трех потоков на федеральном и региональном уровнях, ее востребованность и своевременность.

Программа «Женщина-лидер» помогает слушательницам не только прокачать лидерские компетенции и навыки, но также узнать и использовать практики, которые помогут сохранить физическое, психологическое здоровье, соблюдать баланс между личной жизнью и профессиональной деятельностью, что подчас является также очень серьезной проблемой у занятых и активных женщин-управленцев», — пояснила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из ключевых показателей национального проекта «Образование» является создание для граждан возможностей для профессионального и карьерного роста путем формирования и развития системы профессиональных конкурсов. Сейчас в программе Мастерской управления «Сенеж» находится уже более 117 наставнических пар и процесс их формирования завершился только в декабре 2021 года.