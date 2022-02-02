Москва, , 18:04 — REGNUM РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ. РФ) известил российских бизнесменов о старте приёма заявок на получение компенсации части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции. Прием заявок на участие в отборе для включения в реестр получателей господдержки для производителей специализированной техники и оборудования на возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа, стартовал 1 февраля 2022 г. в 09:00 (МСК) и завершится 1 марта 2022 г. в 19:00 (МСК), сообщает сайт РЭЦ.

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» и реализуется Минпромторгом России совместно с РЭЦ.

«Опыт прошлого года показывает, что данная мера поддержки крайне востребована у экспортеров. Она позволила поддержать значительный объем продаж продукции сельскохозяйственного и дорожно-строительного машиностроения в СНГ, Китай и другие страны. Поддержка позволяет российским производителям продавать зарубежным партнерам свою технику со скидкой, и часть этой скидки — в размере 15% — компенсируется государством», — пояснил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Претендовать на данную меру поддержки, в соответствие с постановлением Правительства РФ от 24 октября 2018 г. №1269, могут юридические лица, зарегистрированные на территории России, осуществляющие поставки специализированной техники и оборудования дилерам, зарегистрированным на территории зарубежных стран.

Получить поддержку экспортеры могут при соблюдении ряда условий: продукция должна быть произведена на ранее 1 января года, предшествующего году, в котором заключен договор о реализации продукции; договор о реализации продукции должен быть заключен не ранее 1 ноября года, предшествующего году получения господдержки; поставка продукции должна произойти не ранее 1 января года получения поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.