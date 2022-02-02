Берлин, , 22:27 — REGNUM Бывший советник Ангелы Меркель (ХДС) по внешней политике ФРГ и будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген призывает федеральное правительство пересмотреть свой отказ от поставок оружия Украине. Об этом сообщает 2 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия (сс) Hans

«Если сегодня украинцы обратятся за помощью к Германии, мы должны поддержать их оборонительным вооружением», — заявил Хойсген газетам медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France.

Традиционное правило в Германии состоит в том, что никакие вооружения не доставляются в конфликтные регионы. «Но я думаю, что мы слишком упрощаем себе задачу, когда по сути говорим: никакого оружия Украине. В дополнение к нашей сдержанности мы также должны помнить, что во время Второй мировой войны немецкие силовики убивали украинских евреев», — отметил он.

Немецкий политик также высказался за введение жёстких санкций в случае вооружённого конфликта между Россией в Украиной. «Нельзя с самого начала исключать какой-либо инструмент, даже выход России из межбанковской системы Swift», — подчеркнул Хойсген.