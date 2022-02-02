Москва, , 18:03 — REGNUM РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ. РФ) известил российских бизнесменов о возможности в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» получить компенсацию затрат на участие зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях. Как сообщает сайт РЭЦ эта работа начнется уже с 5 февраля в рамках постановления Правительства РФ от 28.12.2020 № 2316 и продлится до 7 марта. Господдержку предоставляет Минпромторг России.

Экспортеры могут компенсировать затраты, понесенные на оплату аренды выставочной площади и регистрационных сборов. Лимит затрат составляет 700 тыс. руб. для компаний сегмента МСП и 2 млн руб. — для крупного бизнеса.

При этом объем контракта должен превышать сумму запрашиваемой поддержки не менее чем в шесть раз. В течение одного года можно получить поддержку не более, чем по трем мероприятиям.

«Международные выставки и ярмарки — это площадки, которые позволяют представить зарубежной аудитории продукцию, сделанную в России, и повысить узнаваемость отечественных брендов на мировом рынке. Эти инструменты продвижения пользуются популярностью у наших экспортеров, однако требуют значительных затрат.

Программа поддержки РЭЦ и Минпромторга дает отечественным компаниям возможность возместить часть расходов на участие в международных мероприятиях, а для подачи заявки больше не нужно собирать бумажные документы: необходимо лишь подать заявку в электронном виде на нашей цифровой платформе», — пояснил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Компенсацию можно получить за участие в любой международной выставке по выбору экспортера. Исключение — выставки и бизнес-миссии, которые организует РЭЦ: для них действует специальная программа господдержки РЭЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.

В сентябре 2021 года в Правительства № 2316 были внесены изменения, которые позволили сократить количество бумажных и сканированных документов, необходимых для получения господдержки. Подача заявки была упрощена для экспортеров, которые работают с цифровой платформой «Мой экспорт».