Пермь, , 18:02 — REGNUM Благодаря участию в мероприятиях нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», пермская компания «Промобот» заключила контракт на поставку как минимум пяти роботизированных мини-кафе по продаже мороженого и напитков. Робот-кассир будет обслуживать посетителей в Дубае уже в 2022 году. Контракт с арабской Action to Action был подписан в ходе международной выставки Arab Health 2022, поддержку участия в которой оказывал РЭЦ (входит в Группу ВЭБ. РФ). Подробности 2 февраля сообщает сайт РЭЦ.

Роботизированный комплекс Promobot Vending разработан пермской компанией для автоматизированной продажи мороженного, напитков и других товаров и может работать круглые сутки.

Автономный комплекс оснащен фризером для приготовления мягкого мороженого, аппаратом для приготовления газированных напитков, кофемашиной, роботизированными руками-манипуляторами, терминалом самообслуживания и гиперреалистичным роботом-кассиром для общения с клиентом. По предварительным расчетам, робот обеспечивает выручку от 40 тыс. рублей в день, что позволит окупить его покупку примерно за год.

«К созданию роботизированных кафе нас подтолкнул активный спрос на автоматизированные решения в области общественного питания, а участие в выставках помогает презентовать наши разработки покупателям. Спасибо Российскому экспортному центру за поддержку, которую он оказывает нашей компании», — отметил директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

«Продавцом» в Promobot Vending выступает новая модель человекоподобного робота Robo-C-2, которая была представлена в январе 2022 года. Robo-C-2 может полностью обслужить клиента без участия человека: от заказа мороженого и напитков до выдачи продукции. Главными отличиями новой модели стали более реалистичные кожа и глаза, а также сервоприводы нового типа для более плавного движения руками.

«Участие в международных выставках — один из самых эффективных способов поиска будущих партнеров для экспортера. Мы искренне радуемся за каждую из наших компаний, когда целевые встречи и переговоры в рамках таких масштабных международных мероприятий, как Arab Health, заканчиваются реальными контрактами. РЭЦ поддерживает участие экспортеров в выставках и бизнес-миссиях, и эта поддержка пользуется спросом у российских компаний», — пояснила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

В Группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР»), АО РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта», что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволяет обеспечить наличие продуктового предложения, удовлетворяющего потребности экспортеров различного профиля, находящихся на различных этапах экспортного цикла — от идеи до обеспечения получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги.