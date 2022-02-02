Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Несколько тысяч американских военных будет переброшено в Восточную Европу на фоне ситуации вокруг Украины, передаёт 2 февраля CNN. Американский президент Джо Байден официально одобрил это решение.

Совещание в Пентагоне Цитата из х/ф «Доктор Стрейнджлав». Реж. Стэнли Кубрик. 1964. США, Великобритания

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Военные будут направлены на восток в ближайшие дни: две тысячи разместят в Польше, ещё несколько тысяч — в других странах юго-востока Европы, в числе которых Румыния.

Аналогичное сообщение опубликовала Wall Street Journal. Уточняется, что кроме восьми с половиной тысяч военных, направленных в Восточную Европу Пентагоном, в боевую готовность будут приведены «ещё несколько тысяч».

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