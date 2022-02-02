Мурино, Ленинградская область, , 18:02 — REGNUM Жители одного из самых молодых и густонаселенных городов Ленинградской области Мурино завалили администрацию региона жалобами на плохую уборку улиц. Из-за снежной зимы и неразберихи с ответственными за уборку лицами, местные жители не могут нормально пройти по тротуарам и проехать по дорогам, на помощь им пришла рабочая группа, рассказали 2 февраля в пресс-службе областной администрации.

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Чтобы преодолеть снежный коллапс в Мурино, была создана рабочая группа при областной администрации, которая оперативно мобилизовала технику и людей: 28 погрузчиков, 10 мини-тракторов, пять больших тракторов, 22 самосвала и значительный объем рабочей силы.

«Ситуация в Мурино сложная, но нужно понимать, что это системная проблема и она требует системных решений. Органы местного самоуправления по всей Ленинградской области должны наладить конструктивный диалог с владельцами частных территорий, торговых предприятий, застройщиков и контролировать качество уборки. В Правительстве области уже обсуждают ряд инициатив, которые помогут решить проблему, но первое, что нужно сделать — организовать передачу дорог и тротуаров из частной собственности, чтобы их содержание проводилось комплексно и оперативно», — отметил зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Напомним, в Ленинградской области работает «Снежный штаб», который координирует работу в вопросе уборки дорог и улиц от снега. Оставить вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе «Снежного штаба» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/snegshtab47