Вашингтон, , 18:19 — REGNUM Американская футбольная команда «Вашингтон» объявила о ребрендинге на фоне объвинений в том, что название клуба является расистским, оскорбляя коренных американцев, сообщает 2 февраля Reuters.

Карл Бодмер. Индейцы

После 18 месяцев переговоров руководство клуба сошлось на названии Commanders. Название выбрали основываясь на письмах более 40 тысяч болельщиков, бесчисленных опросах и встречах.

Совладелец команды Дэн Снайдер, который приобрел франшизу в 1999 году, долгое время сопротивлялся просьбам о ребрендинге. Он также клялся, что клуб никогда не изменит своего названия.

Напомним, на волне протестных акций против расовой дискриминации в США и ряде стран мира были снесены памятники историческим деятелям, которых протестующие сочли расистами, либо защитниками расизма и рабства. В США были снесены памятники деятелям Конфедерации, мореплавателю Христофору Колумбу, а также первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предметах, обнаруженных в пьедестале снесенной как символ расизма конной статуи генерала конфедератов Роберта Ли.