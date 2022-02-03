Москва, , 00:32 — REGNUM Службам безопасности народных республик стоит больше внимания уделять безопасности и кадровому отбору среди военнослужащих. Об этом 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил военнослужащий Народной милиции ДНР Егор Харитонов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о гибели одного из военнослужащих, но еще один просто ушёл к ВСУ. Не думаю, что это случайно, и точно знаю, что это не единственный случай», — заявил собеседник агентства.

По словам военнослужащего, украинские спецслужбы обладают большой базой данных на жителей региона и специально разыскивают среди них тех, кто обладает негативным бэкграундом: имеет одну или несколько судимостей, употреблял наркотики, страдал алкоголизмом и т.д. С такими людьми связываются, обещают им вознаграждение и направляют в Народную милицию. После месяца-двух службы такие люди дезертируют, унося с собой информацию о кадровом составе подразделения, в которой они служили, вплоть до фотографий документов и собственно офицеров части.

«Особенно неприятно, что такие люди, только придя в часть, часто допускаются к документам, к журналам, в т.ч. к тем, где содержится информация о родственниках военнослужащих — их семьях, родителях, детях. Офицеры очень халатно относятся к соображениям секретности, часто ленятся и вместо того, чтобы работать с документами, поручают это рядовым, дежурным, в т.ч. таким вот «добровольцам». Переснять на телефон и перенести на флеш-накопитель несложно. Вообще, установлением уровня секретности должно заниматься МГБ, особенно отсевом группы риска среди претендентов на должность военнослужащих», — заключил собеседник агентства.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о гибели военнослужащего Народной милиции после удара БПЛА по позициям ДНР.