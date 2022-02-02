Вашингтон, , 21:24 — REGNUM Модель Хейли Болдуин, являющаяся супругой канадского певца Джастина Бибера, поделилась информацией о том, когда пара собирается завести первого ребенка. Соответствующие сведения опубликовало издание PeopleTalk 2 февраля.

Джастин Бибер Lou Stejskal

По словам девушки, они с супругом планируют стать родителями в ближайшие несколько лет. Примечательно, что ранее поклонники модели заподозрили ее в расставании с Джастином Бибером, однако позднее эта информация была опровергнута.

Напомним, что Хейли Болдуин и Джастин Бибер поженились в 2018 году. Известно, что музыкант сделал предложение девушке спустя пару месяцев отношений.

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