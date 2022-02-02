Вашингтон, 2 февраля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Центральную часть США 2 февраля настигла снежная буря с градом и порывистым ветром, что грозит отключением электричества у миллионов американцев, сообщает Reuters.

kristamonique Снегопад

Штаты от Техаса и Колорадо до северного Нью-Йорка моргут пострадать от сильной вьюги, сообщила Национальная метеорологическая служба (NWS).

В северной части США может выпасть до 30 см снега, а в южных районах может пойти град. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 64 км в час.

Напомним, что ранее около 1400 авиарейсов было отменено в США после того, как на северо-восточные штаты обрушилась смертоносная снежная буря, что вынудило несколько штатов объявить чрезвычайную ситуацию.