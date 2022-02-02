Санкт-Петербург, 2 февраля, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Выдавать больничные листы дистанционно в условиях разгула коронавирусной инфекции в Петербурге планируют только с середины февраля. Об этом 2 февраля сообщили в городском комитете по здравоохранению,.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Листок нетрудоспособности (больничный)

Как отмечает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», сотрудникам комздрава еще предстоит определиться с процедурой оформления больничных заочно. К тому же необходимо иметь представление, кто из пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса сможет их получить на такой основе. Для этого также необходимо получить разрешение Министерства здравоохранения.

«Процедура выдачи больничного листа четко прописана в постановлении федерального ведомства — министерства здравоохранения, — пояснили в комздраве. — В числе прочего она предполагает обязательный осмотр больного врачом. Чтобы нам иметь возможность выдавать больничные дистанционно, нужно дождаться разрешения от Минздрава и изменения соответствующих постановлений».

Соответствующий запрос уже направлен в Минздрав. Ответ планируют получить в ближайшее время, однако о регламенте и о точной дате внедрения процедуры выдачи заочных больничных еще не известно.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов упоминал внедрение оформления дистанционных больничных листов. Так, 31 января он заявил, что в Петербурге делают всё возможное, чтобы эта мера была осуществлена, поскольку удалённая процедура снизит нагрузку на поликлиники и сократит очереди в медучреждениях.

Напомним, на базе поликлиник Петербурга организованы специальные боксы для приёма больных с легкой формой ОРВИ и симптомами COVID-19. Местные жители также могут вызвать врача на дом по номеру 122.