Ярославль, 2 февраля, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Ярославской области 2 февраля определен победитель аукциона, который проведет третий этап ремонта автодороги «Тутаев — Шопша», при том, что первый и второй этапы реконструкции также не завершены. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал госзакупок.

Yarregion.ru Ремонт дороги Тутаев-Шопша

Ремонт дороги «Тутаев — Шопша» протяженностью 34 километра проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», все три этапа стоят 816 миллионов 551 тысяч рублей. Начать ремонт дороги должны были еще летом 2020 года, но итоги торгов неоднократно отменялись после жалоб в ФАС. В итоге год спустя в июне 2021 года контракт на первые два этапа ремонта стоимостью 484 миллиона рублей был подписан с подмосковной компаний ПК «Автодорстрой».

Сам ход ремонта неоднократно освещался в СМИ, причем в негативном ключе. На месте несколько раз работала комиссия депутатов областной думы. В итоге ПК «Автодорстрой» не завершил ремонт. Как ранее сообщало ИА REGNUM председатель дорожного комитета думы Николай Бирук назвал произошедшее «позором», а укладку асфальта на данной трассе даже сравнил с преступлением. Тем не менее, как следует из данных портала госзакупок, областные власти не только оплатили подрядчику 126 миллионов рублей за выполненные работы, но и пошли на беспрецедентный шаг, продлив сроки контракта до 30 июля 2022 года. Причем дополнительное соглашение к контракту было подписано 30 декабря 2021 года.

Реализацию третьего этапа ремонта дороги откладывать не стали, и 2 февраля стал известен победитель аукциона. Таким образом на дороге «Тутаев — Шопша» будет работать сразу два подрядчика. Первые два этапа будет заканчивать ПК «Автодорстрой», а третьим заниматься «ДЭП57». Причем у подрядчика из Орловской области репутация также неоднозначная. В Ярославле в 2019 году он ремонтировал улицу Республиканская, затянув сроки и сделав ремонт так, что мэрия Ярославля в 2021 году требовала выполнения гарантийных обязательств через суд.