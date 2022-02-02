София, , 17:45 — REGNUM Правительство Болгарии приняла отставку действующего директора Агентства государственных закупок страны (АГЗ) Миглены Павловой, на ее место назначен экономист-международник Георги Николов. Об этом 2 февраля сообщила софийская газета «Сега».

Перестановка фигур Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция

Согласно официальной информации, Павлова покинула свою должность по собственному желанию. Она возглавляла Агентство с момента его создания в 2003 году и зарекомендовала себя как высокопрофессиональный хозяйственник.

Предполагается, что экс-директор АГЗ сосредоточит свои силы на преподавании в софийском Университете национальной и мировой экономики.

Николов имеет многолетний профессиональный опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях. Более 15 лет он проработал в крупной международной компании с сетью магазинов в Болгарии.

Имеет степень магистра международных экономических отношений университета Леопольда Франценше в австрийском Инсбруке, говорит на русском, английском и немецком языках.

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