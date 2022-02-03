Берлин, , 13:53 — REGNUM 2 февраля Институт Роберта Коха (RKI) зарегистрировал в Германии 208 498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в течение суток. Кроме того, пик заболеваемости за семь дней составил 1227,5. Об этом сообщило издание Spiegel.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как число новых случаев заражения, так и семидневная заболеваемость достигли новых максимумов. Институт Роберта Коха (RKI) сообщил, что число новых случаев заражения за последние сутки составило 208 498, что превышает предыдущий максимум на 5000 человек.

По последним данным, семидневная заболеваемость в Германии выросла до 1227,5.Для сравнения: накануне значение составляло 1206,2 случая. Индикатор определяет количество новых случаев заражения на 100 000 жителей в течение семи дней.

За сутки число смертельных случаев, непосредственно связанных с коронавирусной инфекцией, выросло на 196 до 118 170 человек.

По данным RKI, всего с начала пандемии органами здравоохранения зафиксировано 10 186 644 случая заражения. По оценкам института, число оправившихся от инфекции составляет примерно 7 789 600 человек.

Эксперты говорят, что реальное число инфекций может быть значительно выше, при этом многие случаи остаются незарегистрированными, отчасти из-за нехватки возможностей для тестирования. В последние несколько дней ряд городов и районов также сообщали о трудностях с передачей статистических данных в агентство общественного здравоохранения.