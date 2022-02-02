Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Среди американских политологов и журналистов всё чаще главным «достижением» года президентства Джо Байдена называется невероятной рост инфляции в стране. Официальные источники подтвердили, что Индекс потребительских цен (ИПЦ) — показатель инфляции в США, вырос до 7%, а это абсолютный антирекорд с начала 1980-х годов.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

Когда Байден в январе 2021 года решил влить в экономику свеженапечатанные два триллиона долларов в качестве антикризисной меры, многие эксперты в один голос утверждали, что это чудовищная ошибка, напомнили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

«Вертолётные» деньги лишь увеличили государственный долг, и к началу 2022 года он вырос до 29 триллионов долларов, а это серьезно сказалось на экономике США.

Эксперты института уточнили, что 7-процентная инфляция — это официальные данные. Реальное положение вещей хорошо показал популярный телеведущий Такер Карлсон: «Те из американцев, кто любят завтракать кофе с овсяными хлопьями, должны потуже затянуть пояса — кофе за год подорожал на 108%, а стоимость овса выросла на 114%».

Использование потребительского индекса в качестве основного маркера инфляции даёт ложные показатели и помогает правительству скрывать истинный масштаб роста цен на товары и услуги. Карлсон напомнил, что ещё год назад небольшая квартира на окраине обходилась в 800 долларов, а сейчас за неё же арендатор должен отдавать более 2 600 долларов в месяц.

Всё больше американских политиков, причём даже из демократической партии, ставят под сомнение адекватность экономических решений Белого дома.

«Байден ни черта не понимает в экономике, все его поступки за почти 50 лет в правительстве всегда наносили стране вред», — уверен офицер ВМС США Гензель Бумгарнер.

Для спасения ситуации Вашингтону придётся принимать реальные экономические решения. Это не обязательно будет повышение Федеральной резервной системой США ключевой ставки, считают в Институте РУССТРАТ. Белый дом по обыкновению может развязать очередную «маленькую победоносную войну», на которую вновь спишет все долги.