Берлин, , 21:24 — REGNUM Представители немецких партий ХСС, СДПГ и СвДП хотят обсудить смягчение коронавирусных ограничений за две недели до следующего раунда переговоров федерального правительства и правительств федеральных земель. Об этом сообщает 2 февраля немецкое издание Spiegel.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Соседняя Дания уже сняла все ограничения против COVID-19, что также подогревает споры о смягчении мер на территории ФРГ. Федеральный министр юстиции Марко Бушманн не исключил, что многие защитные меры будут отменены в марте, если подтвердится прогноз Института Роберта Коха о снижении заболеваемоти с середины февраля.

Премьер-министры федеральных земель и канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) планируют вновь обсудить пути выхода из пандемии 16 февраля. На предыдущем заседании 24 января власти договорились о том, что ограничительные меры могут быть ослаблены в ситуации, когда будет исключена перегрузка системы здравоохранения.

Мэр Бремена Андреас Бовеншульте (СДПГ) подчеркнул, что необходимо принять решение о дальнейших действиях. «Это решение должно быть подготовлено в ближайшее время. Поскольку в настоящее время у нас стабильная ситуация в больницах, я думаю, что сейчас необходимо всем соблюдать спокойствие», — отметил он.

Лидер региональной группы ХСС Александр Добринд призвал принять решение об ослаблении ограничений в феврале. «Такие меры, как обязательное ношение масок, по-прежнему необходимы. Но мы должны представить перспективу постепенного снижения ограничений повседневной жизни в торговле, гастрономии, культуре, спорте и отдыхе», — заявил он.