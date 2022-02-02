Рига, 2 февраля, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Ставка государственной поддержки для поставщиков, участвующих в программе «Молоко и фрукты для школ» Латвии, будет увеличена. Об этом сообщила пресс-служба Министерства земледелия страны.

Pixabay.com Молоко

Оценив ситуацию на продовольственном рынке и скачок цен на свежее молоко, министерство подготовило необходимые изменения в нормативных актах. Таким образом, детсадовцы, а также ученики 1−9-х классов школ продолжат трижды в неделю получать бесплатное молоко. Обязательное условие — молоко должно быть произведено в самой Латвии.

За молоко, отвечающее должным требованиям качества, в упаковке емкостью более 250 мл будут платить за литр продукта не 0,70 евро, как раньше, а 0,87. За маленькие порции молока, до 250 мл, поставщики смогут получать по 1,11 евро за литр вместо теперешних 0,95 евро.

Ранее часть поставщиков, столкнувшись с большим ростом себестоимости молока, временно самоустранилась от участия в программе снабжения детсадов и школ бесплатным молоком, потому что размер получаемой господдержки больше не обеспечивал им рентабельность поставок.

В 2021 году дети Латвии получили благодаря программе 1 023 тонны свежих овощей и фруктов и 2 484 тонны молока.