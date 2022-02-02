Москва, 2 февраля 2022, 17:34 — REGNUM Телеканал RT DE, вещание которого запрещено германским регулятором MABB, будет вещать из Москвы, передаёт 2 февраля RT. Об этом сообщила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Оспорить в суде это решение можно в течение месяца.
Комментируя информацию, согласно которой МАВВ заявил о том, что вещание RT DE Productions должно быть прекращено на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee, Белкина сказала:
Представитель СМИ заявила, что RT DE Productions подаст апелляцию на решение MABB. «Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — добавила Белкина.
Напомним, RT DE вещает на немецком языке с 16 декабря 2021 года. YouTube удалил аккаунт RT DE (RT auf Sendung) с формулировкой «из-за нарушения условий пользования платформой».
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