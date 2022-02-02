Москва, , 17:34 — REGNUM Телеканал RT DE, вещание которого запрещено германским регулятором MABB, будет вещать из Москвы, передаёт 2 февраля RT. Об этом сообщила заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Оспорить в суде это решение можно в течение месяца.

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Комментируя информацию, согласно которой МАВВ заявил о том, что вещание RT DE Productions должно быть прекращено на спутнике Eutelsat, Smart TV, сайте и приложении RT, а также на платформе Odysee, Белкина сказала:

«Абсурдность ситуации в том, что RT DE Productions не осуществляет вещание в принципе — ни в Европе, ни где-либо ещё. Компания производит несколько программ для телеканала RT DE, у которого, в свою очередь, есть все права на вещание в Германии и других 32 странах Европы. Лицензия была получена в соответствии со всеми законами и предписаниями, включая Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении».

Представитель СМИ заявила, что RT DE Productions подаст апелляцию на решение MABB. «Телеканал RT DE продолжит вещание из Москвы», — добавила Белкина.

Напомним, RT DE вещает на немецком языке с 16 декабря 2021 года. YouTube удалил аккаунт RT DE (RT auf Sendung) с формулировкой «из-за нарушения условий пользования платформой».

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