Москва, 2 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Российская исполнительница Дора (Дарья Шиханова) раскрыла дату премьеры своей будущей пластинки. Информацией об этом поделилось издание The Flow 2 февраля.

(сс) kaboompics Любимая музыка

Новый альбом получит название Miss и включит в себя ряд песен, выполненных в гиперпоп-звучании. Эта пластинка станет первым полноформатным проектом певицы с 2020 года.

Напомним, что 2 февраля 2022 года Дора выпустила сингл Loverboy. Ожидается, что этот трек войдет в будущий альбом исполнительницы.