Москва, 2 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Страны бывшего Советского Союза, попытавшиеся сблизиться с НАТО, в результате столкнулись с внутренними конфликтами. Об этом 2 февраля заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Даже не в Украине дело. Те малоумные страны, которые ведутся на эти уловки, например: Грузия, Молдавия и Украина, которые повелись на эти уловки натовские, — получили сразу дестабилизацию в своих странах, где русское население сказало «нет», и появились территориальные трещины. А с территориальными трещинами в НАТО не принимают», — заявил Калашников.