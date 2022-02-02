Таллин, , 17:27 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон обсудили в среду, 2 февраля, вопросы безопасности, регионального сотрудничества и климата. Об этом сообщила канцелярия эстонского премьера.

Эстония Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

Беседа прошла в режиме видеозвонка. В ее ходе Каллас отметила, что единство стран Запада в противостоянии с Россией стало для Москвы «неприятным сюрпризом»: «В нынешней ситуации с безопасностью для России стало неприятным сюрпризом то, что мы так дружно выступаем против ультиматумов России со странами Запада».

По ее убеждению, «Россия сейчас пытается нас разделить, рассылая отдельные письма и нагнетая ситуацию различными провокациями. Единство — лучший сдерживающий фактор для предотвращения ухудшения ситуации в Украине».

Каллас добавила, что страны Евросоюза и США совместно разработали пакет санкций на случай, если Россия расширит свою агрессию: «Я благодарна премьер-министру Швеции за сотрудничество с НАТО в укреплении безопасности на Балтийском море — Швеция является одним из ближайших партнеров НАТО».

На первой долгосрочной встрече двух премьер-министров также обсуждалось сотрудничество в регионе Балтийского моря и Европейском Союзе. Премьер-министр Швеции заявила, что придает большое значение сотрудничеству Северных стран и Прибалтики и хочет, чтобы регион был самым интегрированным, устойчивым и цифровым регионом в мире.

«Самой большой задачей, стоящей перед Европейским союзом в ближайшие десятилетия, является достижение климатической нейтральности, что даст возможность сделать действующую экономическую модель более устойчивой и эффективной. Мы хотим тесно сотрудничать со шведами для достижения наших климатических целей», — добавила Каллас.

В своем выступлении премьер-министр Кая Каллас также пригласила Магдалену Андерссон посетить Эстонию.